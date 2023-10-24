ЧП в Армавире: Семьдесят летчиков едва не стали жертвами покушения

орден тому кто проявил бдительность и урок для всех нас-Будьте бдительны.Война вошла к каждому из нас в дом,как бы мы не хотели спрятать голову в песок(забываете,что в этой позе что-то в зоне досягаемости.см. скандал в Самаре)

Александр Николаевич

ЭТО- сегодня НЕ ТЫЛ! А беда сегодня Б Л О Х Е Р Ы ! И ни какм СМЕРШЕМ их не загонишь в "подвал" - все равно вылезут и В С Е Х - известят!!! Так было и в этом случае, но сработали отлично именно ОСОБИСТЫ- торт резал "робот" уже на улице а "виски" уехали на экспертизу. НА фото "ОСОБИСТ" отобрал у меня РЫБУ- съел ее а потом выпленул блесну с тремя крючками - СПАС!!!