Неизвестный «доброжелатель» приготовил роскошное массовое отравление Юрий Енцов Фото: t. me/vrogov Материал комментируют: Владимир Попов Вряд ли люди, далекие от авиации, вспомнили бы про Армавирское высшее военно-авиационное Краснознаменное училище летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ), хотя там произошло знаковое событие в жизни данного учебного заведения — двадцатилетие годовщины одного из выпусков.
ЧП в Армавире: Семьдесят летчиков едва не стали жертвами покушения
Комментарии
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орден тому кто проявил бдительность и урок для всех нас-Будьте бдительны.Война вошла к каждому из нас в дом,как бы мы не хотели спрятать голову в песок(забываете,что в этой позе что-то в зоне досягаемости.см. скандал в Самаре)
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4 д.
Александр Николаевич
ЭТО- сегодня НЕ ТЫЛ! А беда сегодня Б Л О Х Е Р Ы ! И ни какм СМЕРШЕМ их не загонишь в "подвал" - все равно вылезут и В С Е Х - известят!!! Так было и в этом случае, но сработали отлично именно ОСОБИСТЫ- торт резал "робот" уже на улице а "виски" уехали на экспертизу. НА фото "ОСОБИСТ" отобрал у меня РЫБУ- съел ее а потом выпленул блесну с тремя крючками - СПАС!!!
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4 д.
Александр Николаевич
К слову пришлось - сегодня большой праздник - 100-летие СПЕЦНАЗА России. Жалко, что нет Указа Президента сделать его официальным, ГОСУДАРСТВЕННЫМ! Оказывается СПЕЦНАЗОВ много, у каждых войск- свой! РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!!! Праздник будет!!!
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3 д.
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