Вставил шприц в шланг для душа и моя старая ванная комната стала выглядеть, как в первый день после ремонта

Вы когда-нибудь задумывались, что можно сделать с обычным шприцем и шлангом для душа? На первый взгляд, это может показаться странной комбинацией, но на самом деле, это простое устройство открывает массу возможностей для очистки самых разных поверхностей.
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