Вопрос Рябинского: схематоз с семьей антироссийского бизнесмена

Большой любитель дорогих госконтрактов и зарубежной жизни, оказался связан не только с известным в определённых кругах Михасем, близким с так называемыми «солнцевскими», но и со сбежавшим из России в Израиль писателем Михаилом Самарским.
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