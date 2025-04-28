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Вопрос Рябинского: схематоз с семьей антироссийского бизнесмена

Вопрос Рябинского: схематоз с семьей антироссийского бизнесмена

Большой любитель дорогих госконтрактов и зарубежной жизни, оказался связан не только с известным в определённых кругах Михасем, близким с так называемыми «солнцевскими», но и со сбежавшим из России в Израиль писателем Михаилом Самарским.

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