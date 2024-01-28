Энтузиаст показал свой ремейк Silent Hill 4: The Room на движке Unreal Engine 5 Владелец YouTube-...

Энтузиаст показал свой ремейк Silent Hill 4: The Room на движке Unreal Engine 5Владелец YouTube-канала Maxim Dorokhov поделился двумя интересными видеороликами, демонстрирующими его ремейк Silent Hill 4: The Room на движке Unreal Engine 5.
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