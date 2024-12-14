«Оборона-25» «Оборона-25» Солдатам и офицерам, которым благословенная судьба преподнесла зигзаг удачи в юности и молодости служить на РЛС метрового диапазона, посвящается… Все мы понимаем, что рано или поздно, так или иначе, Специальная Военная Операция на Украине закончится.
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