«Оборона-25» «Оборона-25» Солдатам и офицерам, которым благословенная судьба преподнесла зигзаг удачи в юности и молодости служить на РЛС метрового диапазона, посвящается… Все мы понимаем, что рано или поздно, так или иначе, Специальная Военная Операция на Украине закончится.