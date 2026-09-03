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До 600 кВт•ч в месяц. Представлены солнечные электростанции BYD для домов

До 600 кВт•ч в месяц. Представлены солнечные электростанции BYD для домов

Комплект стоит $3800 BYD запустила продажи комплектов солнечных панелей и другого оборудования для жилых домов через 233 дилерских центра в Бразилии.

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