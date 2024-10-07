Отличная идея оформить окна, лестничный марш или дверной проем шторой сплетеной в технике "Макраме". Идеи для вдохновения

Плотный шнур, перекладина, умение плести в технике макраме и вот уже у Вас получается прекрасное оформление окна, лестничного марша или дверного проёма! И небольшой тест на внимание - мне очень интересно, а Вы найдёте на одной из штор - брак в рисунке? Такие шторы на окнах хорошо смотрятся как одни так и в комплекте с льняными шторами.