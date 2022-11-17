Сивков: Деблокировка Приднестровья даст ВС РФ 40 тысяч вагонов боеприпасов

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков заявил, что западные страны прикладывают множество сил для того, чтобы заполучить активы РФ, которые ранее были заморожены из-за санкций.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков заявил, что западные страны прикладывают множество сил для того, чтобы заполучить активы РФ, которые ранее были заморожены из-за санкций.
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