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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о «Спартаке» в игре с «Химками»: «Очень понравился. А ведь просто привезли одного футболиста – и команда побежала» 

«Да, «Спартак» в этом туре очень понравился. А ведь просто привезли одного футболиста [Барко]. И команда побежала.

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