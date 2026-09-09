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Новости Липецка

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Ракетная опасность объявлена по всей Липецкой области

Ракетная опасность объявлена по всей Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о введении режима «Ракетная опасность» на всей территории региона.

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