Ozon: селлерам выплатят компенсации после атак БПЛА на склады

На следующей неделе «Ингосстрах» начнет выплаты продавцам Ozon, чьи застрахованные товары пострадали во время атак БПЛА на склады маркетплейса.
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