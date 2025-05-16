В Зауралье сельчанин пальнул из винтовки в банку, а подстрелил сожительницу

На днях в Шатровском округе в дежурную часть отделения полиции «Шатровское» поступило сообщение из больницы о том, что за медицинской помощью к ним обратилась 53-летняя местная жительница с пулевым ранением грудной клетки.
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