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В Зауралье сельчанин пальнул из винтовки в банку, а подстрелил сожительницу

В Зауралье сельчанин пальнул из винтовки в банку, а подстрелил сожительницу

На днях в Шатровском округе в дежурную часть отделения полиции «Шатровское» поступило сообщение из больницы о том, что за медицинской помощью к ним обратилась 53-летняя местная жительница с пулевым ранением грудной клетки.

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