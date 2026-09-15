В Доме культуры «Берендей» пройдет географический квест

Дом культуры «Берендей» приглашает 18 сентября на виртуальный квест по достопримечательностям «Тур по миру».
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