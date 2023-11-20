Первые лица Молдовы поблагодарили сборную страны по футболу

Высшее руководство Молдовы: президент Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан и председатель парламента Игорь Гросу синхронно написали поздравления и благодарности сборной Молдове за хороший футбол в течении всей квалификации на ЕВРО-2024.
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