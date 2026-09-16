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Масштабные разрушения на базах США после ударов Ирана

Масштабные разрушения на базах США после ударов Ирана

CBS показал масштабные разрушения на базах США после ударов Ирана. Ударами ракет и БПЛА уничтожены здания, авиация и техника на военных объектах США на Ближнем Востоке.

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