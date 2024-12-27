OnePlus 12 признали лучшим камерофоном по качеству селфи в новом рейтинге TechRadar

Политика как она есть

Портал TechRadar опубликовал рейтинг лучших камерофонов 2024 года, где iPhone 16 Pro и Pro Max заняли лидирующие позиции благодаря продвинутому модулю камеры на 48 Мп и телевику с 5-кратным оптическим зумом.