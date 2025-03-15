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Оставшиеся в живых: В Курском приграничье ВСУ маскируются под русских солдат

Оставшиеся в живых: В Курском приграничье ВСУ маскируются под русских солдат

Сотрудники правоохранительных органов и военной полиции обнаруживают и арестовывают украинских солдат, которые притворяются русскими военнослужащими в освобождённых населённых пунктах Курской области.

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