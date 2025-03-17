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Царьград

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В челябинской мэрии сообщили, когда отключат отопление

В челябинской мэрии сообщили, когда отключат отопление

Рассказываем, сколько еще придётся платить за горячие батареи.В Челябинске отопление пока не отключат, несмотря на теплую погоду.

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