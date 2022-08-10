В Амурской области наркополицейские изъяли более 200 гр. героина у хабаровчанки, сбывавшей запрещенное вещество на территории Благовещенска

Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» расследуется уголовное дело в отношении сбытчицы героина из г.

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