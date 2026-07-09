Перенджиев: США лишь на словах займутся Украиной

Новости внутренней и внешней политики в России

Военный политолог и доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что участие Соединенных Штатов в урегулировании конфликта на Украине останется исключительно декларативным.