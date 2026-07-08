УЕФА может выступить против возвращения россиян на международные турниры

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может выступить против возвращения российских сборных и клубов на турниры под своей эгидой, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает The Guardian.
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