Нужна ли была коллективизация, реалии раскулачивания и почему колхозники не хотели работать

Румина Мавлеева Многие кулаки мешали в строительстве социализма. Убивали председателей колхоза. Сжигали колхозное имущества.. И многие эксплуатировали крестьян. Почти за даром. Во время ВОВ колхозы и совхозы очень помогли..А кулаки навряд ли в ВОВ отдавали бы армии свой урожай. Как у них лучше пусть сгниет .но не дам..

Елена Филенко Опять заказуха! При хруще, говоришь, достигли результатов 1927г? Наверное по кукурузе, других результатов у него не было! Ах, да: вырезал весь скот в стране, чтобы западу показать, что у нас до хрена мяса в магазине! И надолго отбросил страну назад по производству молока и мяса, кукурузник долбаный! И ещё ввёл налоги на каждое дерево и птичку на личном подворье... Ты вообще в какое время народился и учился, афффтарр, что смеешь рассуждать о таких вещах, как коллективизация?