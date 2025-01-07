1. По ссылке мощный разбор мифов про коллективизацию. К примеру, многие сейчас оправдывают коллективизацию тем, что большие хозяйства якобы всегда эффективнее малых, поэтому советской власти пришлось выстрелами сгонять крестьян в колхозы, чтобы они дали голодающей стране больше зерна.
Нужна ли была коллективизация, реалии раскулачивания и почему колхозники не хотели работать
Комментарии
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Румина Мавлеева
Многие кулаки мешали в строительстве социализма. Убивали председателей колхоза. Сжигали колхозное имущества.. И многие эксплуатировали крестьян. Почти за даром. Во время ВОВ колхозы и совхозы очень помогли..А кулаки навряд ли в ВОВ отдавали бы армии свой урожай. Как у них лучше пусть сгниет .но не дам..
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5 час.
Елена Филенко
Опять заказуха! При хруще, говоришь, достигли результатов 1927г? Наверное по кукурузе, других результатов у него не было! Ах, да: вырезал весь скот в стране, чтобы западу показать, что у нас до хрена мяса в магазине! И надолго отбросил страну назад по производству молока и мяса, кукурузник долбаный! И ещё ввёл налоги на каждое дерево и птичку на личном подворье... Ты вообще в какое время народился и учился, афффтарр, что смеешь рассуждать о таких вещах, как коллективизация?
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3 час.
Владимир Петров
Большевизм был насаждением мёртвой доктрины Маркса, и всё производное от неё, было кровавой бессмыслицей. А простаки бубнят коммунистический п-ёж. Коммунисты были виртуозные мастера лжи: у них любая мерзость превращалась в акт торжества мудрости КПСС и современногото мерзости вождя. Коллективизация - однозначно преступление перед русской тысячелетней историей, подрубившее корни русского народа, ныне вымирающего. Она была следствием прежних преступлений, в особенности - Октября...
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25 мин.
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