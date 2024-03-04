«Ак Барс» — на краю пропасти, Уфа с «Трактором» и Ярославль с ЦСКА устроили ледовые битвы

«Ак Барс» — «Автомобилист». Счет в серии – 0:2 (1:2, 0:4) Екатеринбургский «Автомобилист» по итогам двух первых матчей стартового раунда плей-офф в Казани отправил своего оппонента, прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина и одного из главных фаворитов этого сезона, «Ак Барс», в глубокий и серьезный нокдаун.