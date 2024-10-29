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СССР-Россия

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Французские голодранцы обули английских сыроделов, но виноватыми оказались русские контрабандисты

Французские голодранцы обули английских сыроделов, но виноватыми оказались русские контрабандисты

Британская компания по производству ремесленных сыров «Нилс Ярд Дэйри» отправила 22 тонны сыра сорта чеддер мошеннику, выдававшему себя за французского дистрибьютора.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха , я  ВАС УМОЛЯЮ ---- ,,КОНТРАБАНДА  ГЕЙРОПЕЙСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ,,  в  РОССИЮ ????  и это при том что  ГЕЙРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОСТОЯННО  ПРОСИТ РОССИЮ  о  ПРОДАЖЕ  им  ЖРАТВЫ ...!!!!
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