Французские голодранцы обули английских сыроделов, но виноватыми оказались русские контрабандисты

Британская компания по производству ремесленных сыров «Нилс Ярд Дэйри» отправила 22 тонны сыра сорта чеддер мошеннику, выдававшему себя за французского дистрибьютора.
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