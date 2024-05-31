История и археология: На какие уловки шла разлучница Камилла, чтобы заполучить корону и завоевать любовь англичан

Год назад вместе с новым монархом Великобритании была коронована его супруга Камилла. Путь этой женщины к королевскому трону был вымощен страданиями, ведь много лет и британцы, и родня Чарльза (короля Карла III) ее ненавидели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии