Донбасс Сегодня

98 подписчиков

Управление личным бюджетом: Метод «4 конвертов»

Управление личным бюджетом: Метод «4 конвертов»

Создать простой финансовый план можно и без денег и всего за пару минут. Как? Первое, что нужно сделать – это посчитать свои доходы за месяц.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх