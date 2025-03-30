В Малом зале концертного зала «Зарядье» выступит пианист Александр Кашпурин

2 мая в Малом зале концертного зала «Зарядье» пианист Александр Кашпурин представит новаторскую программу фортепианной музыки, включающую произведения русских классиков и современных композиторов, сообщает ТАСС.
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