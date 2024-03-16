Захарова высказалась о возможном выходе Армении из ОДКБ

Захарова заявила, что выход Армении из ОДКБ не относится к интересам страны Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, допустившего выход страны из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).