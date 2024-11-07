Си Цзиньпин призвал провинцию Хубэй вписать свою главу в летопись китайской модернизации

Ухань, 6 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал провинцию Хубэй /Центральный Китай/ смело двигаться вперед по пути высококачественного развития Экономического пояса реки Янцзы и ускоренными темпами превращаться в важную стратегическую опору подъема центральных регионов страны, стараясь всеми силами вписать собственную главу в летопись китайской модернизации.
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