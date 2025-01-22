Дочь консультанта «Клюквенного щербета» сгорела заживо в турецком отеле

В ночь на 21 января в многоэтажном отеле горнолыжного курорта Карталкая в Турции возник пожар. Эта трагедия унесла жизни 76 людей, среди которых оказался журналист и финансовый консультант Недим Тюркмен вместе с его семьей.
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