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Дочь консультанта «Клюквенного щербета» сгорела заживо в турецком отеле

Дочь консультанта «Клюквенного щербета» сгорела заживо в турецком отеле

В ночь на 21 января в многоэтажном отеле горнолыжного курорта Карталкая в Турции возник пожар. Эта трагедия унесла жизни 76 людей, среди которых оказался журналист и финансовый консультант Недим Тюркмен вместе с его семьей.

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