Автодилерам запретили навязывание допоборудования в Казахстане

Агентством по защите и развитию конкуренции приняты меры антимонопольного реагирования в отношении компаний, таких как «Моторная компания «Астана моторс», «Orbis Auto», «Mercur Autos», «Toyota Tsusho Kazakhstan», «Автоцентр Актобе», «Zhayik Motors», «Евразия Моторс Шымкент» и других, за навязывание дополнительного оборудования, аксессуаров и иных услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии