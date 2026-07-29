Почти на 83% готовы: Забайкалье завершает подготовку к новым паводкам

Уже переживший две волны паводков Забайкальский край спешно готовится к третьему удару стихии.Заместитель председателя правительства региона Игорь Смирнов в интервью ТАСС заявил, что готовность к прохождению летних паводков оценивается на 82,5%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии