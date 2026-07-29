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Почти на 83% готовы: Забайкалье завершает подготовку к новым паводкам

Почти на 83% готовы: Забайкалье завершает подготовку к новым паводкам

Уже переживший две волны паводков Забайкальский край спешно готовится к третьему удару стихии.Заместитель председателя правительства региона Игорь Смирнов в интервью ТАСС заявил, что готовность к прохождению летних паводков оценивается на 82,5%.

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