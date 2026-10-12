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Why Are First TV Episodes Called Pilots? Everything You Need To Know

Why Are First TV Episodes Called Pilots? Everything You Need To Know

If you've ever been curious about how pilot episodes got their names, we've got you covered. Join TVLine on a journey down television history.

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