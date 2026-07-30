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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марина Маркова: «Одноклубницы шутили, что России не надо возвращаться. Будет сложнее, так как еще одна сборная попадет на мировой уровень»

Доигровщица турецкого «Вакыфбанка» и сборной России Марина Маркова рассказала, как ее коллеги отреагировали на новость о возвращении россиянок на международные турниры.

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