Олег Романов: ´Белая Русь´ - партия народного большинства.

В своем докладе председатель отметил, что партия уже объединяет более 40 тысяч единомышленников. Кто эти люди? Они представляют все страты общества:▫ образование (38%), ▫ промышленность (31%), ▫ здравоохранение (11%), ▫ госуправление (9%), ▫ агросектор (4%), ▫ частный бизнес (4%), ▫ культура (3%).