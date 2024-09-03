Кто родился 4 сентября

Мария Николаевна Прусакова, член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Была первым секретарем Барнаульского городского комитета, секретарем краевого комитета комсомола по организационным вопросам, председателем Алтайской краевой контрольно-ревизионной комиссии Ленинского коммунистического союза молодежи РФ.
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