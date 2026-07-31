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Российскую микроэлектронику решили вывести из эпохи советских стандартов

Российскую микроэлектронику решили вывести из эпохи советских стандартов

Минпромторг перепишет стандарты для материалов микроэлектроникиМинпромторг России приступил к созданию новой системы стандартизации и сертификации химических материалов, используемых при производстве электронной компонентной базы (ЭКБ).

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