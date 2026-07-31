Российскую микроэлектронику решили вывести из эпохи советских стандартов

Минпромторг перепишет стандарты для материалов микроэлектроникиМинпромторг России приступил к созданию новой системы стандартизации и сертификации химических материалов, используемых при производстве электронной компонентной базы (ЭКБ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии