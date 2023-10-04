Россия отказывается выступать под нейтральным флагом, — Ирина Винер Ирэн ОрлонскаяНа форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» Ирина Винер, Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, высказала свое противоречивое мнение относительно участия российской сборной на Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом.