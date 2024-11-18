Иностранных поставщиков фруктов обвинили в демпинге

Недобросовестные иностранные производители, демпинг цен, деятельность перекупщиков, отсутствие страхования, нехватка мигрантов на уборке урожая, засилье иностранной продукции — все это мешает развиваться российским садам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии