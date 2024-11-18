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Иностранных поставщиков фруктов обвинили в демпинге

Иностранных поставщиков фруктов обвинили в демпинге

Недобросовестные иностранные производители, демпинг цен, деятельность перекупщиков, отсутствие страхования, нехватка мигрантов на уборке урожая, засилье иностранной продукции — все это мешает развиваться российским садам.

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