Факт коррупции, предположительно, имел место быть при строительстве очистных сооружений. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета выяснили, что 45-летний челябинец на самом деле управлял строительной компанией "Риел Строй", и эта фирма была главным подрядчиком по контрактам на строительство и ремонт станций очистки воды в Карабаше.
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