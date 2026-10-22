Факт коррупции, предположительно, имел место быть при строительстве очистных сооружений. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета выяснили, что 45-летний челябинец на самом деле управлял строительной компанией "Риел Строй", и эта фирма была главным подрядчиком по контрактам на строительство и ремонт станций очистки воды в Карабаше.