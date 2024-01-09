Сергею Параджанову исполнилось бы 100: уроки хореографии, тюрьма, замысел о короле Лире из колхоза

9 января исполнилось 100 лет со дня рождения кинорежиссера Сергея Параджанова, снявшего «Тени забытых предков», «Цвет граната» («Саят-Нова»), «Легенду о Сурамской крепости», «Ашик-Кериб»… Оказалось, что к дате в Москве невозможно организовать ретроспективу, поскольку нет прав на его картины.