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Египет после переговоров с США открыл погранпункт на границе Газы (ВИДЕО)

Египет после переговоров с США открыл погранпункт на границе Газы (ВИДЕО)

США и Египет договорились об открытии пограничного пункта на границе сектора Газа и Египта. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Египта.

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