Египет после переговоров с США открыл погранпункт на границе Газы (ВИДЕО)

США и Египет договорились об открытии пограничного пункта на границе сектора Газа и Египта. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Египта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии