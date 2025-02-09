В 2025 году судьба Украины окончательно решится.Популярный афганский математик-предсказатель Сиддик Афган, чьё появление предсказывала ещё в 80-х годах легендарная Ванга, заявил в интервью программе «Новые русские сенсации» на НТВ, что 2025 год станет «переломным этапом».