Половина украинцев сочли мобилизацию идущей в неверном направлении

Половина жителей Украины считают, что мобилизация идет в неправильном направлении, при этом 48% возлагают ответственность за это на украинского лидера Владимира Зеленского, следует из опроса агентства Info Sapiens, который проводился по заказу национальной общественной телерадиокомпании Украины, результаты опубликованы 12 апреля на ее сайте.
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