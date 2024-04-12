Половина украинцев сочли мобилизацию идущей в неверном направлении

Половина жителей Украины считают, что мобилизация идет в неправильном направлении, при этом 48% возлагают ответственность за это на украинского лидера Владимира Зеленского, следует из опроса агентства Info Sapiens, который проводился по заказу национальной общественной телерадиокомпании Украины, результаты опубликованы 12 апреля на ее сайте.