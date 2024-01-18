Кажется, если вес в пределах допустимых значений, то за сердце можно особо не переживать. Однако ученые выяснили, что у 10% людей с нормальным весом есть избыток перикардиального жира — жировой ткани вокруг сердца.
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