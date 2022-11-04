Депп решил оспорить решение суда о выплате Эмбер Херд

Актер Джонни Депп, выигравший судебное разбирательство со своей экс-супругой Эмбер Херд, решил оспорить часть приговора, по которому он должен выплатить Херд два миллиона долларов за ложные заявления своих адвокатов, пишет агентство The Hill.
Актер Джонни Депп, выигравший судебное разбирательство со своей экс-супругой Эмбер Херд, решил оспорить часть приговора, по которому он должен выплатить Херд два миллиона долларов за ложные заявления своих адвокатов, пишет агентство The Hill.
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