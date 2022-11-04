РЕН ТВ

195 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Депп решил оспорить решение суда о выплате Эмбер Херд

Актер Джонни Депп, выигравший судебное разбирательство со своей экс-супругой Эмбер Херд, решил оспорить часть приговора, по которому он должен выплатить Херд два миллиона долларов за ложные заявления своих адвокатов, пишет агентство The Hill.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх