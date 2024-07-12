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Царьград

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Любителя прокатиться между вагонами товарняка сняли с поезда в Свердловской области

Любителя прокатиться между вагонами товарняка сняли с поезда в Свердловской области

Мужчина проехал на площадке между вагонами больше 130 километровЛюбителя прокатиться по железной дороге бесплатно сняли 10 июля с площадки товарного поезда в Камышлове Свердловской области.

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