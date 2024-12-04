Минстрой: долги жителей России по электричеству выросли до 345 млрд рублей

Наибольшее количество неплательщиков зафиксировано в Центральном федеральном округе.По состоянию на 1 октября 2024 года, задолженность жителей России за электричество достигла 344,9 миллиарда рублей, как сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные Минстроя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии