Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Если армяне не поменяют американских марионеток у себя во власти, будет как везде, куда они засунули свои щупальца!Русские отреагиро...
  • Игорь Васиков
    У немцев ливерная начинка черепа уже норма...МИД Китая Ван И о...
  • Сергей Карабухин
    !!! Фашистка Бербок – преступница, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и перед ч...Бербок после скан...

Минстрой: долги жителей России по электричеству выросли до 345 млрд рублей

Минстрой: долги жителей России по электричеству выросли до 345 млрд рублей

Наибольшее количество неплательщиков зафиксировано в Центральном федеральном округе.По состоянию на 1 октября 2024 года, задолженность жителей России за электричество достигла 344,9 миллиарда рублей, как сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные Минстроя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх