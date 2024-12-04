Минстрой: долги жителей России по электричеству выросли до 345 млрд рублей

Наибольшее количество неплательщиков зафиксировано в Центральном федеральном округе.По состоянию на 1 октября 2024 года, задолженность жителей России за электричество достигла 344,9 миллиарда рублей, как сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные Минстроя.