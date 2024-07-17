Политика как он...
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Политика как она есть

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В Генштабе увидели предпосылки для завершения СВО в 2024 году

В Генштабе увидели предпосылки для завершения СВО в 2024 году

Для завершения специальной военной операции (СВО) в 2024-м году есть все предпосылки. Такое мнение высказал замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов.

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Комментарии
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Кот Рыжый
Так ты =дядьку= защищаешь или поповскую дурь?! Давно известно, попы без мыла куда угодно пролезут! Они столетиями врали напропалую,тряслись от жадности над златом и во все времена нажирали животы и толстые мордахи! Потому  как чихать хотели, на ВСЕ ПОСТЫ В ХРИСТИАНСТВЕ!.....
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18 час.
Кот Рыжый
Именно так! Феноменальная особенность попов--примазаться ко всему хорошему что происходит в обществе. И огромный талант дурить головы простодушным гражданам! Взять любого священника. Зарплаты у него -нет! Но откуда тогда у него дорогая иномарка 8-10 лямов стоимостью?! Ведь НИ КТО ИЗ ПРИХОЖАН НЕ ЖЕРТВУЕТ НА АВТО ПОПУ! Жертвуют на =храм=! Вывод простой!И ещё не понятно, почему попы не ездят на простенькой отечественной машине?! У них как у  =наших депутатов=, какая то патологическая страсть к дорогим машинам! Эта страсть--ГОРДЫНЯ! Именно от этого они отговаривают простофиль в церкви, с амвона! И именно гордыню причисляют к  7 смертным грехам. Но! Сами с удовольствием катаются на дорогом авто! И  делают это открыто, ни кого не стесняясь! Не боясь людского осуждения. Что это? Двойные стандарты?!.....Кирилл сетовал что сокращается количество прихожан в храмах.А главное, сокращаются подношения в храмах вследствие этого.Их понастроили сотни и сотни! А они--полупустые! Видимо народ не настолько глуп и всё прекрасно видит! Пиндосы  тратят уйму долларов пытаясь =очернить= РПЦ! А  тут попы САМИ  подыгрывают пиндосам, своим =воцерквлённом= житием....
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18 час.
Светлана Трофимова
Согласна с вами Елена..., как легко навести тень на плетень и мелкие шавки быстро подхватывают. Апти Аронович один из немногих генералов, находящийся на передовой со своими воинами.
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17 час.

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