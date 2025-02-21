1Дерево сценариев. Переговоры, истерики и будущее.2Дерево сценариев-2. Собственно, сами сценарии

Если вы не знаете, что это за сцена, то о чём вообще с вами разговаривать?Как говорил Морж, «пришла пора поговорить» о вероятных вариантах развития событий вокруг украины в ближайшее время.
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